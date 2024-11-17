Потехин перешел в жлобинский «Металлург». У двукратного обладателя Кубка Гагарина 457 игр в КХЛ
Богдан Потехин подписал контракт со жлобинским «Металлургом».
Нынешний сезон 32-летний нападающий начинал в «Тамбове». Он провел за команду 14 матчей в Olimpbet ВХЛ и набрал 12 (5+7) очков.
Богдан Потехин – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (2014 и 2016).
Всего в регулярках Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 387 матчей и набрал 73 (36+37) балла. В Кубке Гагарина на его счету 70 игр и 12 (5+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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