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Потехин перешел в жлобинский «Металлург». У двукратного обладателя Кубка Гагарина 457 игр в КХЛ

Богдан Потехин подписал контракт со жлобинским «Металлургом».

Нынешний сезон 32-летний нападающий начинал в «Тамбове». Он провел за команду 14 матчей в Olimpbet ВХЛ и набрал 12 (5+7) очков.

Богдан Потехин – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (2014 и 2016).

Всего в регулярках Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 387 матчей и набрал 73 (36+37) балла. В Кубке Гагарина на его счету 70 игр и 12 (5+7) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа ХК «Металлург» Жлобин во «Вконтакте»
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