Потехин покинул «Сокол» из-за кражи клюшек из раздевалки. Его вычислили после просмотра записей с видеокамер («Вброс по борту»)

Теги переходы происшествия Богдан Потехин ВХЛ Сокол Красноярск ХК Норильск Хоккей

Богдан Потехин покинул красноярский «Сокол» из-за кражи клюшек.

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», руководство клуба уличило Потехина в краже клюшек из командной раздевалки. Утверждается, что игрока вычислили после просмотра записей с видеокамер.

«Сокол» расторг контракт с 31-летним форвардом 18 ноября. В нынешнем сезоне Богдан Потехин набрал 22 (10+12) очка в 26 играх ВХЛ в составе красноярской команды. 

Сегодня он подписал контракт с «Норильском».

Ранее форвард играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Металлург», «Амур» и «Витязь».

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Потехин провел 387 матчей и набрал 73 (36+37) балла. В Кубке Гагарина – 70 игр и 12 (5+7) очков.

9 комментариев

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Alex1104
Из Норильска клюшки так просто не вывезти - только самолетом, а там досмотр
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_BoSToN_44
Зачем? А главное *****?
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Renki
Потехина и из "Руки Вверх!" попёрли, когда микрофон у Жукова украл...
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Зелёный рубероид
Ответ Alex1104
Из Норильска клюшки так просто не вывезти - только самолетом, а там досмотр
на оленях. утром ранним
+1
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urloff
Ответ Alex1104
Из Норильска клюшки так просто не вывезти - только самолетом, а там досмотр
В этом случае у него будет такой план.

Проникнет в гостевую раздевалку, сломает там клюшки. Ну а потом... Есть тут у меня клюшки лишние.
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Сергей Орлов
Мдаа)
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Bogdan
мдя, Богдан, что ты, что Косов
вроде столько надежд подавали в свое время.
и руки есть, и катание, и голова..
хотя нет, головы похоже нет(
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Alex1104
Ответ urloff
В этом случае у него будет такой план. Проникнет в гостевую раздевалку, сломает там клюшки. Ну а потом... Есть тут у меня клюшки лишние.
Слишком сложно для спортсмена - не шахматиста, но идея для стартапа хорошая.
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