Потехин покинул «Сокол» из-за кражи клюшек из раздевалки. Его вычислили после просмотра записей с видеокамер («Вброс по борту»)

Богдан Потехин покинул красноярский «Сокол» из-за кражи клюшек.

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», руководство клуба уличило Потехина в краже клюшек из командной раздевалки. Утверждается, что игрока вычислили после просмотра записей с видеокамер.

« » расторг контракт с 31-летним форвардом 18 ноября. В нынешнем сезоне набрал 22 (10+12) очка в 26 играх в составе красноярской команды.

Сегодня он подписал контракт с « ».

Ранее форвард играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Металлург», «Амур» и «Витязь».

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Потехин провел 387 матчей и набрал 73 (36+37) балла. В Кубке Гагарина – 70 игр и 12 (5+7) очков.