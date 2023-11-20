Потехин покинул «Сокол» из-за кражи клюшек из раздевалки. Его вычислили после просмотра записей с видеокамер («Вброс по борту»)
Богдан Потехин покинул красноярский «Сокол» из-за кражи клюшек.
Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», руководство клуба уличило Потехина в краже клюшек из командной раздевалки. Утверждается, что игрока вычислили после просмотра записей с видеокамер.
«Сокол» расторг контракт с 31-летним форвардом 18 ноября. В нынешнем сезоне Богдан Потехин набрал 22 (10+12) очка в 26 играх ВХЛ в составе красноярской команды.
Сегодня он подписал контракт с «Норильском».
Ранее форвард играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Металлург», «Амур» и «Витязь».
Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Потехин провел 387 матчей и набрал 73 (36+37) балла. В Кубке Гагарина – 70 игр и 12 (5+7) очков.
Проникнет в гостевую раздевалку, сломает там клюшки. Ну а потом... Есть тут у меня клюшки лишние.
вроде столько надежд подавали в свое время.
и руки есть, и катание, и голова..
хотя нет, головы похоже нет(