Тарасов пропустил 5 шайб от «Монреаля», отразив 25 из 30 бросков. Поражение – 3-е подряд

Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Монреаля», отразив 25 из 30 бросков.

Вратарь «Коламбуса » вышел в старте на матч против «Канадиенс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для 25-летнего россиянина 3-м подряд при 15 пропущенных шайбах на отрезке.

Всего в сезоне он провел 8 игр (3 победы, 86,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,04).