Тарасов пропустил 5 шайб от «Монреаля», отразив 25 из 30 бросков. Поражение – 3-е подряд
Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Монреаля», отразив 25 из 30 бросков.
Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на матч против «Канадиенс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для 25-летнего россиянина 3-м подряд при 15 пропущенных шайбах на отрезке.
Всего в сезоне он провел 8 игр (3 победы, 86,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,04).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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