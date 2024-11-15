1

Кучеров набрал очки в 6-й игре подряд. У него 11+13 в 15 матчах сезона

Никита Кучеров сделал передачу в матче против «Виннипега».

Нападающий «Тампы» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1).

Он набрал очки в 6-м матче подряд.

Никита Кучеров провел на льду 22:47 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 24 (11+13) балла в 15 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
logoВиннипег
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения – он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит»
7412 ноября, 14:47
Капризов и Кучеров – главные претенденты на «Харт Трофи» по версии The Athletic. 1.90 – приз выиграет россиянин
111 ноября, 13:33
Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Маккиннон – 3-й, Панарин – 6-й
3211 ноября, 10:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Даллас» забросил 7 шайб «Бостону», «Тампа» победила «Виннипег», «Филадельфия» одолела «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Монреаль»
1968 минут назад
Задоров подрался с Джейми Бенном, вступившись за Карло. У него 17 минут штрафа и «минус 2» в матче с «Далласом»
114 минут назад
Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только Гретцки, Лемье и Босси были быстрее
2450 минут назад
Капризов против «Монреаля»: гол, передача, «плюс 2» и 4 броска за 20:53. У него 10+20 в 16 играх, до лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 3 балла
9сегодня, 04:44Видео
Панарин набрал очки в 6-м матче подряд. У него 10+13 в 15 играх сезона
1сегодня, 04:27
КХЛ. «Сибирь» примет московское «Динамо», «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» против СКА
6сегодня, 04:10
Дадонов дважды забил «Бостону» и стал 1-й звездой. В 1-м периоде он реализовал штрафной бросок
3сегодня, 03:55Видео
Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей. Он побил рекорд Планта
29сегодня, 03:45
Василевский стал 1-й звездой матча с «Виннипегом», отразив 23 из 24 бросков. Победа – 1-я в 4 играх и 300-я в НХЛ
7сегодня, 03:35
Федотов отразил 33 бросков «Оттавы» из 37. Победа – 2-я подряд
5сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»
9 минут назад
Бучневич против «Баффало»: 5-й гол в сезоне, 4 броска и 1 хит за 18:19
31 минуту назадВидео
Юрий Жирков: «Мне очень нравится играть в хоккей. Слежу за НХЛ, КХЛ, за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»
сегодня, 04:59
«Виннипег» проиграл «Тампе» (1:4) – 2-е поражение в 17 матчах в сезоне. Хеллибак остался в запасе
сегодня, 03:25
Воробьев про 2:0 с «Локомотивом»: «Рады, что ЦСКА обыграл лидера. Необходимая победа для становления команды – ребята отрабатывали весь матч»
4вчера, 20:21
Никитин о поражении от ЦСКА: «Локомотиву» хватало сумбура и не хватало концентации. Когда догоняешь – всегда тяжелее. Второй гол – совсем ненужный»
2вчера, 20:09
Черкас о результативности Толчинского в СКА: «Следствие конкуренции – пришли мастера Плотников, Григоренко, Кузнецов. Труднее проявить себя»
2вчера, 19:26
Ирвин завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ. Незадрафтованный экс-защитник «Нэшвилла» провел 461 матч в лиге
2вчера, 19:16
«Северсталь» проиграла 3-й матч подряд – 1:4 от «Спартака». Форвард красно-белых Морозов сделал хет-трик
1вчера, 18:59
Павел Зубов может сменить Браташа на посту главного тренера «Лады»
2вчера, 16:58