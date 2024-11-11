Капризов и Кучеров – главные претенденты на «Харт Трофи» по версии The Athletic. 1.90 – приз выиграет россиянин

Российские хоккеисты считаются главными претендентами на «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ.

Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Авторы и эксперты сайта The Athletic считают главными претендентами на победу Кирилла Капризова (41,9% голосов) из «Миннесоты» и Никиту Кучерова (22,6%) из «Тампы».

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.90 на то, что «Харт Трофи» достанется россиянину. 1.80 – приз выиграет представитель другой страны.

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