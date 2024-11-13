Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу – это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет – сыпаться начинаешь»

Евгений Артюхин высказался о хорошей форме Александра Овечкина в начале сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона » набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

«Что же касается формы, то тут сильно влияет то, что его обошли стороной травмы. Слава богу! Это ведь бич возрастных игроков.

Когда у тебя было много травм, да еще возраст поджимает, то очень тяжело себя поддерживать на пике формы. Ты стараешься, но тебе здоровье просто не позволяет. Ты сыпаться начинаешь.

Овечкин этого избежал. У него не было серьезных операций на коленях, например. У него есть возможность хорошо готовиться. А он – профессионал и все про НХЛ давно знает. Он знает свое тело и как правильно себя подвести к сезону. За счет этого играет и показывает свой уровень.

И, похоже, он пересмотрел свою подготовку в межсезонье, что-то поменял. Как видим, результат налицо», – сказал бывший игрок клубов НХЛ Евгений Артюхин .

Овечкин о центрах: «Бэкстрем – один тип игрока, Кузнецов – другой, Строум – третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»