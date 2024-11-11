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  • Роман Ротенберг: «Кузнецов показал не лучшую игру против «Авангарда», но по понятной причине. У нас не только он удалился. СКА был близок к голу, и наш игрок удаляется – не Евгений»
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Роман Ротенберг: «Кузнецов показал не лучшую игру против «Авангарда», но по понятной причине. У нас не только он удалился. СКА был близок к голу, и наш игрок удаляется – не Евгений»

Роман Ротенберг дал комментарий относительно игры Евгения Кузнецова.

СКА проиграл «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Из-за удаления Кузнецова была заброшена решающая шайба в этом матче. Есть ли у вас претензии к Евгению? И ведется ли разговор на тему того, чтобы он был чуть дисциплинированнее?

– У нас не только Кузнецов удалился. Нельзя искать виноватых и обвинять кого-то одного.

Понятно, что Кузнецов на слуху, все смотрят его смены, но не Евгений удалился в конце матча, когда мы уже навязали свою игру, и были близки к голу. В этот момент удаляется наш игрок – это был не Кузнецов.

Нужно всем улучшить командную дисциплину. Это касается всего: выполнения игрового задания, дисциплины смен. Как только мы все будем играть на команду – мы победим.

– Можете дать общую оценку Кузнецову по текущему сезону? Что получается, а что – нет?

– Я считаю, что он достойно сыграл после болезни. Он очень хотел играть, работал с докторами, ему помогли пройти реабилитацию.

Наверное, сегодня не было того уровня энергии, к которому мы привыкли. Но лучшая тренировка – это игра. Кузнецов сыграл. Да, понятно, что показал не самую лучшую свою игру, но по понятной причине. С учетом болезни он сыграл хорошо.

Главное его желание – глаза горят, он хочет помогать команде. В следующей игре, я думаю, он сыграет совершенно по-другому. А промежуточные итоги… Мы идем циклами. Был цикл побед, сейчас такой неприятный цикл . Но надо это пройти.

В таких ситуациях формируется команда, формируется коллектив. Как мы отреагируем на такие ситуации – покажет наша следующая игра, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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