Крикунов о плей-офф КХЛ: «Авангард» точно пробьется и будет грозным соперником в первом круге для любого. У «Амура» шансы мизерные»
Владимир Крикунов считает, что «Авангард» выйдет в плей-офф КХЛ.
Команда под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 21 матче.
«Амур» с 12 баллами в 23 играх идет последним на Востоке.
– Как вы считаете, «Авангард» и «Амур» еще могут выйти весной будущего года в плей-офф?
– Омск туда точно пробьется и в первом круге будет очень грозным и неудобным соперником для любой команды. А вот шансы Хабаровска совсем мизерные. Но играть еще более 40 матчей.
Чтобы выйти в Кубок Гагарина, «Амур» должен предпринять еще более мощный спурт, чем в концовке прошлой регулярки, когда они выиграли 7 или 8 матчей подряд. Так что все может быть, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт МК»
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