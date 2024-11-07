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Крикунов о плей-офф КХЛ: «Авангард» точно пробьется и будет грозным соперником в первом круге для любого. У «Амура» шансы мизерные»

Владимир Крикунов считает, что «Авангард» выйдет в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 21 матче. 

«Амур» с 12 баллами в 23 играх идет последним на Востоке. 

– Как вы считаете, «Авангард» и «Амур» еще могут выйти весной будущего года в плей-офф?

– Омск туда точно пробьется и в первом круге будет очень грозным и неудобным соперником для любой команды. А вот шансы Хабаровска совсем мизерные. Но играть еще более 40 матчей.

Чтобы выйти в Кубок Гагарина, «Амур» должен предпринять еще более мощный спурт, чем в концовке прошлой регулярки, когда они выиграли 7 или 8 матчей подряд. Так что все может быть, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт МК»
logoАвангард
logoАмур
logoВладимир Крикунов
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
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