«Нью-Джерси» 3 раза сыграл на ноль в 15 матчах в текущем сезоне. За всю прошлую регулярку – 1 раз
«Нью-Джерси» 3 раза сыграл на ноль в 15 матчах в текущем сезоне.
«Девилс» обыграли «Эдмонтон» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее команде под руководством Шелдона Кифа удалось не пропустить в матчах с «Ютой» (3:0) и «Ванкувером» (6:0). Она лидирует по числу сухих матчей в текущем сезоне (3).
Вратарь Джейк Аллен сделал 2 шатаута (в том числе против «Ойлерс»), Якоб Маркстрем – 1. При этом в прошлом сезоне «Нью-Джерси» удалось сыграть на ноль только в 1 матче из 82 в регулярном чемпионате.
«Девилс» набрали 18 очков в 15 играх и возглавляют Столичный дивизион (по проценту набранных очков команда на 4-м месте).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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