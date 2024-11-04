«Виннипег» одержал 11 побед в 12 матчах на старте сезона НХЛ – 8-й случай в истории лиги. Ни одна из 7 предыдущих команд не выиграла Кубок Стэнли
«Виннипег» одержал 11 побед в 12 матчах на старте сезона НХЛ – 8-й случай в истории.
«Джетс» обыграли «Тампу» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Скотта Арниела набрала 22 очка в 12 играх и лидирует в общей таблице лиги.
Ранее только 7 раз команды НХЛ начинали сезон с 11 побед в 12 играх на старте сезона. «Питтсбург» и «Квебек» в сезоне-1994/95 – единственные команды, которым это удалось при наличии ничьих.
Остальные – «Детройт» (2005/06), «Баффало» (2006/07), «Оттава» (2007/08), «Колорадо» (2013/14) и «Вегас» (2023/24).
Примечательно, что ни одной из этих 7 команд не удалось выиграть Кубок Стэнли в том же сезоне, когда было зафиксировано это стартовое достижение.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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