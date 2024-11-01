Любушкин сделал ассист против «Флориды» и набрал первое очко за «Даллас» в сезоне
Илья Любушкин набрал первый балл в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас» принимает «Флориду» (1:3, перерыв) в матче регулярного чемпионата.
Защитник «Старс» Илья Любушкин отметился результативной передачей и набрал первое очко в текущем сезоне.
Россиянин проводит 10-ю игру за «Даллас» в сезоне-2024/25.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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