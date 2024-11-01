Любушкин о Техасе: «Почти в каждом доме есть оружие. Думал купить, но это большая ответственность – ты должен точно знать, что с ним делать»

Илья Любушкин высказался об отношении к оружию в Техасе.

30-летний защитник в межсезонье подписал трехлетний контракт с «Далласом ».

«Знаю, что почти в каждом доме в Техасе есть оружие. Я думал о том, чтобы купить его, но пока не знаю, нужно ли. Все-таки это большая ответственность.

Ты совершенно точно должен знать, что с ним делать», – сказал Илья Любушкин .

Любушкин о жизни в Техасе: «Реже вижу пропаганду, это консервативный штат. В Калифорнии красиво и отличная погода, но то, что там пропагандируют, мне не очень нравилось»