Фетисов о коммерциализации детского спорта: «Ветераны хоккея поддерживают слова Путина. Мы не должны дискриминировать детей. Президент спросит о результатах серьезного поручения»
Президент России на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разобраться с проблемой коммерциализации детского спорта, в частности с требованиями платить дополнительно за индивидуальные занятия в секциях.
Владимир Путин заявил, что знакомые хоккеисты рассказали ему историю, как мальчик не пришел на подкатку, не заплатил денег и его не выпустили на площадку.
«Это очень правильный посыл, нам нужно срочно менять этот подход. Мы не должны ни в коем случае дискриминировать детей по социальному признаку.
Мы должны сегодня спортивный принцип сделать главным и определяющим.
Я считаю, это тот самый ресурс, который позволит нам каждый год выпускать нашей стране десятки мега-звезд мирового хоккея уровня Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Думаю, что президент не просто так это сказал, он будет спрашивать в ближайшее время о результатах этого своего серьезного поручения.
Легенды, ветераны нашего хоккея на 100% поддерживают слова президента страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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