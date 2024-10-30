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  • «Вашингтон» выиграл 6 из 8 матчей на старте сезона НХЛ. Команда Карбери перебросала «Рейнджерс» со счетом 46:19
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«Вашингтон» выиграл 6 из 8 матчей на старте сезона НХЛ. Команда Карбери перебросала «Рейнджерс» со счетом 46:19

«Вашингтон» одержал шестую победу в нынешнем сезоне НХЛ.

Команда тренера Спенсера Карбери переиграла «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это шестая победа в восьми встречах сезона для «Кэпиталс». Команда уступила лишь «Нью-Джерси» (3:5) и «Тампе» (0:3).

Добавим, что «столичные» перебросали нью-йоркцев со счетом 46:19.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и находится на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoРейнджерс
logoВашингтон
logoНХЛ
logoСпенсер Карбери
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