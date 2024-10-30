«Вашингтон» выиграл 6 из 8 матчей на старте сезона НХЛ. Команда Карбери перебросала «Рейнджерс» со счетом 46:19
«Вашингтон» одержал шестую победу в нынешнем сезоне НХЛ.
Команда тренера Спенсера Карбери переиграла «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это шестая победа в восьми встречах сезона для «Кэпиталс». Команда уступила лишь «Нью-Джерси» (3:5) и «Тампе» (0:3).
Добавим, что «столичные» перебросали нью-йоркцев со счетом 46:19.
«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и находится на 5-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости