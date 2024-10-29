Сергачев забросил 1-ю шайбу за «Юту» в матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 10 играх за новую команду
Михаил Сергачев забросил 1-ю шайбу за «Юту» в матче с «Сан-Хосе».
Защитник новой команды НХЛ отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:5 ОТ).
В активе 26-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в текущем сезоне при полезности «минус 2» и 26:07 в среднем на льду.
Сегодня Сергачев (26:28, 2:27 – в большинстве, 2:21 – в меньшинстве, «минус 1») 4 раза бросил в створ и 2 раза мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Защитник стал игроком «Юты» в межсезонье в результате обмена из «Тампы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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