Толчинский катался один на льду после «Сибири» – на пустой арене с приглушенным светом. Он сыграл 5:04 в матче
Сергей Толчинский остался на льду после завершения матча против «Сибири».
СКА одержал победу со счетом 6:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий петербургского клуба Сергей Толчинский провел в этом матче 5:04 на льду (6 смен) и нанес один бросок по воротам.
После завершения встречи хоккеист не отправился с командой в раздевалку. Он остался на льду и катался один, когда арена уже опустела и свет был приглушен.
В этом сезоне Толчинский набрал 6 (3+3) очков в 20 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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