Барков сыграет против «Баффало». Капитан «Флориды» пропустил 8 матчей из-за травмы
Александр Барков возвращается в состав «Флориды» после травмы.
Центральный нападающий примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Финский форвард ранее пропустил восемь игр из-за повреждения нижней части тела, полученного 10 октября в матче с «Оттавой».
Без Баркова «Пантерс» выиграли 5 из 8 матчей в чемпионате НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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