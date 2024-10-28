Барков сыграет против «Баффало». Капитан «Флориды» пропустил 8 матчей из-за травмы

Александр Барков возвращается в состав «Флориды» после травмы.

Центральный нападающий примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Финский форвард ранее пропустил восемь игр из-за повреждения нижней части тела, полученного 10 октября в матче с «Оттавой».

Без Баркова «Пантерс» выиграли 5 из 8 матчей в чемпионате НХЛ.