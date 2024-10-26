Ротенберг о системе СКА: «В КХЛ много воспитанников нашего хоккея. Мы этим гордимся – это лидеры других команд. Мы их воспитали, мы их подготовили»
– Вы сказали, что «Спартак» всегда настраивается на армейцев. Это потому что там много бывших хоккеистов системы СКА? Для вас тоже было принципиально обыграть эту команду? Вот вратарь Дмитрий Николаев — последний, кто ушел из СКА в «Спартак»…
– Мы его не обменивали в «Спартак». Лучше задать этот вопрос «Нефтехимику».
– Все равно, у него, наверняка был большой зуб на СКА, он хотел показать хорошую игру сегодня.
– У него был зуб? Наверное, у него надо спросить был ли у него зуб.
– Вы учитываете тот контекст, что в «Спартаке» много бывших игроков СКА?
– Знаете, в КХЛ все команды очень сильные. Каждая команда по-своему играет в отличный хоккей. Мы с огромным уважением относимся к каждому сопернику, в том числе к «Спартаку». Если вы посмотрите на разные команды КХЛ – в них много воспитанников нашего хоккея. Мы этим гордимся – это лидеры других команд КХЛ. Мы их воспитали, мы их подготовили.
Здорово, что они играют в других клубах и показывают яркий хоккей. Они молодцы. Мы им всем желаем удачи. У меня больше нет комментариев по этому вопросу, – сказал главный тренер СКА Ротенберг после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2).
«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
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