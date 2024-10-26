Егор Соколов сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом». У форварда фарма «Юты» 3+3 в 5 играх в сезоне
Егор Соколов сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом».
24-летний форвард «Тусона» был признан второй звездой матча с «Кондорс» (5:3) в регулярном чемпионате.
В текущем сезоне на счету россиянина стало 6 (3+3) очков в 5 играх за фарм «Юты» при нейтральной полезности.
Отметим, что этот сезон является для нападающего 5-м в лиге. Ранее он выступал в системе «Оттавы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт АХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости