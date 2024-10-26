Егор Соколов сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом». У форварда фарма «Юты» 3+3 в 5 играх в сезоне

Егор Соколов сделал дубль в матче АХЛ с «Бейкерсфилдом».

24-летний форвард «Тусона » был признан второй звездой матча с «Кондорс» (5:3) в регулярном чемпионате.

В текущем сезоне на счету россиянина стало 6 (3+3) очков в 5 играх за фарм «Юты» при нейтральной полезности.

Отметим, что этот сезон является для нападающего 5-м в лиге. Ранее он выступал в системе «Оттавы».