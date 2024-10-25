Флери делит 2-е место среди вратарей по числу сезонов с победами в НХЛ (21). Лидирует Бродер – 22
Марк-Андре Флери делит второе место по сезонам с победами в НХЛ среди вратарей.
39-летний голкипер «Миннесоты» одержал первую победу в нынешнем сезоне, отразив 23 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:2).
Канадец делит второе место среди вратарей в НХЛ по количеству проведенных сезонов в лиге – 21. При этом в каждом из них на его счету есть победы. Такие же показатели у Гампа Уорсли и Терри Савчака.
Лидером явлется Мартин Бродер, который провел 22 сезона в НХЛ и одерживал победы в каждом из них.
Марк-Андре Флери также идет вторым по общему числу побед в лиге (562 в 1027 матчах). Уступает лишь Бродеру (691 в 1266 матчах).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Stat Muse
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