Флери делит 2-е место среди вратарей по числу сезонов с победами в НХЛ (21). Лидирует Бродер – 22

Марк-Андре Флери делит второе место по сезонам с победами в НХЛ среди вратарей.

39-летний голкипер «Миннесоты» одержал первую победу в нынешнем сезоне, отразив 23 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (4:2).

Канадец делит второе место среди вратарей в НХЛ по количеству проведенных сезонов в лиге – 21. При этом в каждом из них на его счету есть победы. Такие же показатели у Гампа Уорсли и Терри Савчака .

Лидером явлется Мартин Бродер , который провел 22 сезона в НХЛ и одерживал победы в каждом из них.

Марк-Андре Флери также идет вторым по общему числу побед в лиге (562 в 1027 матчах). Уступает лишь Бродеру (691 в 1266 матчах).