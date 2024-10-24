«Конечно, Овечкин сможет в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Если пройдет чемпионат на таком же дыхании, то у него все получится». Артюхин об Александре
Евгений Артюхин верит, что Александр Овечкин побьет рекорд НХЛ уже в этом сезоне.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«Конечно, Овечкин сможет в этом сезоне побить рекорд Гретцки. Мы все на это надеемся. Хочется пожелать ему удачи и успехов, а также чтобы у него в этом сезоне обошлось без травм.
Если он пройдет чемпионат на таком же дыхании, то у него все получится», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ и сборной России Евгений Артюхин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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