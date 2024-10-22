Брат Хмелевски: «В Америке все знают, что КХЛ и ВХЛ – хорошие профессиональные лиги. Тяжело играть»
19-летний хоккеист выступает за «Торос» в ВХЛ.
– Твой брат Саша Хмелевски уже третий сезон выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». Он помогал тебе с переездом?
– Мне очень помогло, что брат живет рядом. Когда я только приехал, мой русский был не очень.
Я и сейчас не очень хорошо понимаю, но раньше было точно хуже. Он же говорит отлично, поэтому, конечно, помогал.
Мне поначалу просто сходить в магазин через дорогу и что-то купить или заказать такси было немного сложно. Так вот, брат помогал со всем этим. А сейчас я уже привык, конечно.
– Что сейчас в Америке думают о российском хоккее – КХЛ и ВХЛ?
– В Америке все знают, что КХЛ и ВХЛ – хорошие профессиональные лиги. Играть тут тяжело, ведь тут играют мужики.
– Что для тебя самое сложное при игре в ВХЛ?
– В прошлом году я играл в молодежной лиге, где всем игрокам от 16 до 20 лет. Поэтому очевидно, что в ВХЛ хоккей быстрее и жестче.
Играть приходится против опытных игроков, поэтому самое сложное – действовать так же, как они, – сказал Илья Хмелевски.
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