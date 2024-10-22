Брат Хмелевски: «В Америке все знают, что КХЛ и ВХЛ – хорошие профессиональные лиги. Тяжело играть»

Илья Хмелевски поделился опытом выступлений в ВХЛ.

19-летний хоккеист выступает за «Торос» в ВХЛ.

– Твой брат Саша Хмелевски уже третий сезон выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». Он помогал тебе с переездом?

– Мне очень помогло, что брат живет рядом. Когда я только приехал, мой русский был не очень.

Я и сейчас не очень хорошо понимаю, но раньше было точно хуже. Он же говорит отлично, поэтому, конечно, помогал.

Мне поначалу просто сходить в магазин через дорогу и что-то купить или заказать такси было немного сложно. Так вот, брат помогал со всем этим. А сейчас я уже привык, конечно.

– Что сейчас в Америке думают о российском хоккее – КХЛ и ВХЛ?

– В Америке все знают, что КХЛ и ВХЛ – хорошие профессиональные лиги. Играть тут тяжело, ведь тут играют мужики.

– Что для тебя самое сложное при игре в ВХЛ?

– В прошлом году я играл в молодежной лиге, где всем игрокам от 16 до 20 лет. Поэтому очевидно, что в ВХЛ хоккей быстрее и жестче.

Играть приходится против опытных игроков, поэтому самое сложное – действовать так же, как они, – сказал Илья Хмелевски.