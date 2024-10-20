Рыбин об Овечкине и рекорде Гретцки: «В этом году побить невозможно. 25 голов – это потолок»
Максим Рыбин предположил, сколько шайб забросит Александр Овечкин в этом сезоне.
Форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и занимает 2-е место по голам в истории лиги – 854. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
«Я сразу сказал, что в этом году это [побить рекорд] невозможно. В текущем сезоне 20-25 шайб. Как я это вижу, как мне это кажется, но мне хотелось бы ошибаться. Вижу, 25 голов – это потолок», – сказал экс-игрок СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Vprognoze
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