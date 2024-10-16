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Канарейкин об Овечкине: «Не тянет одеяло на себя, работает на команду. Голы придут, главное, чтобы «Вашингтон» почувствовал вкус побед»

Федор Канарейкин оценил игру Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона» записал в свой актив две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:2).

«Команда реализовала два большинства, а у Овечкина два хороших паса. Конечно, это хороший результат для Александра. Надо еще добавить, что он уже не совсем тянет одеяло на себя, не работает только под себя, чтобы забросить шайбу.

Безусловно, шайбы нужны, но Овечкин работает на команду, на партнеров. Его голы придут, они никуда не денутся. Сейчас главное, чтобы команда почувствовала вкус побед – тогда коллектив отблагодарит Овечкина.

Уверен, что Александр скоро начнет регулярно забивать свои голы», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Овечкин – 6-й хоккеист с 700+ голами и 700+ пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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