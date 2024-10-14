Мирошниченко сделал хет-трик за «Херши» в матче АХЛ с «Кливлендом» и стал 2-й звездой. Его команда проиграла – 3:6

Иван Мирошниченко сделал хет-трик за «Херши» в матче АХЛ с «Кливлендом».

20-летний форвард «Беарс» был признан 2-й звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Монстерс» (3:6).

Он нанес в общей сложности 8 бросков в створ и завершил игру с показателем полезности «минус 2». Хет-трик стал для россиянина первым за карьеру в лиге.