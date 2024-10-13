Малкин про 1300 очков в НХЛ: «Здорово, но это последнее, о чем я сейчас думаю. Мы не победили, это важнее статистики или рекордов»
Евгений Малкин высказался о достижении отметки 1300 очков в НХЛ.
38-летний форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (2:4).
Всего у него стало 1300 (498+802) баллов в 1148 играх в рамках регулярок.
«Здорово, но это последнее, о чем я сейчас думаю. Мы не победили. Это важнее статистики или рекордов. Нам нужно играть лучше, каждому звену.
Сегодня мы отлично начали, а потом немного потеряли темп. Но в третьем периоде мы забили второй гол, у нас были шансы 6 на 5, мы оставались в игре. Но нам точно нужно действовать умнее», – сказал Малкин.
Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, набравший 1300+ очков. В истории лиги – 37-й игрок с таким достижением
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости