Потапов про «Автомобилист»: «Не нравится Лайпсик – не вписывается в концепцию Заварухина. Он теряется, когда идет игра стык в стык»
Алексей Потапов заявил, что ему не нравится игра Брендана Лайпсика.
Нападающий «Автомобилиста» набрал 4 (3+1) очка при полезности минус 3 в 15 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«В прошлом сезоне никто не мог подумать, что они заберутся так высоко. А в этом стартовали очень здорово.
Но некоторые моменты есть. Мне не нравится, как играет Брендан Лайпсик. Он не вписывается в концепцию Николая Заварухина. Когда идет игра стык в стык – он теряется.
Ник Меркли чуть больше в борьбе, может продраться, залезть на пятак», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости