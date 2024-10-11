Потапов про «Автомобилист»: «Не нравится Лайпсик – не вписывается в концепцию Заварухина. Он теряется, когда идет игра стык в стык»

Алексей Потапов заявил, что ему не нравится игра Брендана Лайпсика.

Нападающий «Автомобилиста » набрал 4 (3+1) очка при полезности минус 3 в 15 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«В прошлом сезоне никто не мог подумать, что они заберутся так высоко. А в этом стартовали очень здорово.

Но некоторые моменты есть. Мне не нравится, как играет Брендан Лайпсик . Он не вписывается в концепцию Николая Заварухина . Когда идет игра стык в стык – он теряется.

Ник Меркли чуть больше в борьбе, может продраться, залезть на пятак», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.