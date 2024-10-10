Жамнов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему игроки делают то, что мы их просим не делать. Хоккеист ставит репутацию под удар. Мы исправим ситуацию»

Алексей Жамнов высказался после поражения от «Салавата Юлаева».

«Спартак» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Причина неудач в характере?

– Игрок не может разучиться играть в хоккей. Не понимаю, почему игроки делают то, что мы их просим не делать.

Игрок, выходя на лед, ставит репутацию под удар. У каждого есть фамилия на спине и ромб на груди. Мы исправим ситуацию.

– У команды было собрание без тренеров. О чем это говорит?

– Увидим в следующем матче, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .

«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» с общим счетом 4:10