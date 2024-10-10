Жамнов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему игроки делают то, что мы их просим не делать. Хоккеист ставит репутацию под удар. Мы исправим ситуацию»
Алексей Жамнов высказался после поражения от «Салавата Юлаева».
«Спартак» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Причина неудач в характере?
– Игрок не может разучиться играть в хоккей. Не понимаю, почему игроки делают то, что мы их просим не делать.
Игрок, выходя на лед, ставит репутацию под удар. У каждого есть фамилия на спине и ромб на груди. Мы исправим ситуацию.
– У команды было собрание без тренеров. О чем это говорит?
– Увидим в следующем матче, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» с общим счетом 4:10
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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