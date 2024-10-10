«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» с общим счетом 4:10
«Спартак» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Салавату Юлаеву» (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это третье поражение в последних четырех матчах для красно-белых.
В прошлой игре «Спартак» проиграл «Металлургу» (2:5).
«Спартак» находится на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 18 баллов в 13 матчах.
«Салават Юлаев» набрал 14 очков в 11 матчах и находится на седьмой строчке в Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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