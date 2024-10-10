«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» с общим счетом 4:10

«Спартак» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Салавату Юлаеву » (2:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Это третье поражение в последних четырех матчах для красно-белых.

В прошлой игре «Спартак » проиграл «Металлургу » (2:5).

«Спартак» находится на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 18 баллов в 13 матчах.

«Салават Юлаев» набрал 14 очков в 11 матчах и находится на седьмой строчке в Восточной конференции.