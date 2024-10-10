Разин о поражении от «Торпедо»: «В фигурном катании есть баллы за артистизм, в ММА – за лучший бой. «Металлург» заслужил очко за волю к победе – игра у нас есть»

Андрей Разин прокомментировал поражение от «Торпедо».

«Металлург» уступил со счетом 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Да, основное слово – «почти». Думаю, что игра доставила удовольствие зрителям, да и наши не совсем разочаровались.

Хотя если можно правила поменять... Вот в фигурном катании есть же баллы за артистизм, в ММА за лучший бой бонусы дают, в велосипедных гонках – в промежуточные этапы очки начисляют.

Я считаю, что сегодня заслужили хотя бы очко, если бы давали за артистизм, за волю к победе. Взять игру со «Спартаком», «Ак Барсом», сегодняшняя игра. Играем лучше, статистика ужасающая: играть почти 25 минут в чужой зоне, сделать 108 бросков, 51 в створ и проиграть игру...

Привозили себе голы, забивали сами себе – это ни в какие ворота не годится. С «Торпедо » у нас игры аномальные, если вспомнить прошлый сезон. То же самое было.

На домашней игре Пресс в конце сам себе гол привез. На выезде был аномальный второй период, поэтому такие игры бывают.

Надо сейчас успокоиться, забыть. Игра есть, как бы банально это ни звучало.

Сейчас игры через день, игры тяжелые. Надо быстрее восстановиться и готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .