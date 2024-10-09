Епанчинцев о 3:4 с «Ладой»: «Сибирь» два гола пропустила со своего пятака, нельзя позволять сопернику такую роскошь. Благодарен ребятам, бились друг за друга»
Новосибирский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:4 ОТ.
– Очень тяжелый, сложный матч. Очень прилично сегодня соперник выглядел. Наверное, я бы сказал, что не мотивированный больше, а посвежее был. Играли правильно временами, создавали хорошие моменты у чужих ворот.
К сожалению, два гола пропустили со своего «дома», можно так сказать, со своего пятака. Сопернику нельзя позволять такую роскошь. Я думаю, что были хорошие шансы в конце игры, в третьем периоде, выходы «2 в 0» и «1 в 0». Могли и выиграть.
Хочу сказать, что перед взятием ворот в овертайме, до того как момент был заигран, было чистейшее «вне игры». Здорово сегодня поработали над меньшинством.
Хорошо сыграли в этом компоненте. Благодарен ребятам, что выстояли, бились друг за друга. Поблагодарил их после игры.
– Почему в моменте с «вне игры» не взяли тренерский запрос?
– Запрос не берется, потому что момент уже был заигран, шайба вышла из зоны.
– До Тольятти у вашей команды было несколько напряженных и эмоциональных матчей. Может быть, сегодня именно эмоций и не хватило?
– Не эмоций, наверное, а свежести, которая была в предыдущих играх. Хороший, мотивированный и быстрый был соперник, который тоже совершал ошибки… К сожалению, мы ими не воспользовались. Могли два очка увезти сегодня.
– Дмитрий Овчинников вернулся после травмы. Как он функционально готов? Рассчитываете ли на него в следующих матчах?
– Функционально он неплохо готов, а тот игровой ритм, который потерян, и кондиции через игры будет набирать. Мы ему пока даем немного игрового времени, – сказал Епанчинцев.
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