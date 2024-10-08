Гендиректор «Лады»: «Не готовы отдавать Подъяпольского – парень тащит. «Динамо» не выходило на нас»

Александр Чеботарев оценил возможный обмен Владислава Подъяпольского.

Ранее появилась информация , что «Динамо» интересуется голкипером «Лады».

«На текущий момент отдавать Подъяпольского мы не готовы. Парень тащит команду, поэтому в планах у нас пока такого нет.

Московское «Динамо» на нас по нему не выходило», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.