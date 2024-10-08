Гендиректор «Лады»: «Не готовы отдавать Подъяпольского – парень тащит. «Динамо» не выходило на нас»
Александр Чеботарев оценил возможный обмен Владислава Подъяпольского.
Ранее появилась информация, что «Динамо» интересуется голкипером «Лады».
«На текущий момент отдавать Подъяпольского мы не готовы. Парень тащит команду, поэтому в планах у нас пока такого нет.
Московское «Динамо» на нас по нему не выходило», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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