«Динамо» интересуется вратарем «Лады» Подъяпольским («Бизнес Online»)
«Динамо» интересуется вратарем «Лады» Владиславом Подъяпольским.
Как сообщает «Бизнес Online», московский клуб активно интересуется голкипером «Лады» на фоне своей вратарской проблемы. Тандем вратарей «Динамо» Хантер Миска – Максим Моторыгин в нынешнем сезоне проиграл 7 из 13 матчей.
Владислав Подъяпольский в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 11 игр, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,32.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости