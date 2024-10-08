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«Динамо» интересуется вратарем «Лады» Подъяпольским («Бизнес Online»)

«Динамо» интересуется вратарем «Лады» Владиславом Подъяпольским.

Как сообщает «Бизнес Online», московский клуб активно интересуется голкипером «Лады» на фоне своей вратарской проблемы. Тандем вратарей «Динамо» Хантер Миска – Максим Моторыгин в нынешнем сезоне проиграл 7 из 13 матчей.

Владислав Подъяпольский в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 11 игр, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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