«Динамо» интересуется вратарем «Лады» Подъяпольским («Бизнес Online»)

«Динамо» интересуется вратарем «Лады» Владиславом Подъяпольским.

Как сообщает «Бизнес Online», московский клуб активно интересуется голкипером «Лады » на фоне своей вратарской проблемы. Тандем вратарей «Динамо » Хантер Миска – Максим Моторыгин в нынешнем сезоне проиграл 7 из 13 матчей.

Владислав Подъяпольский в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 11 игр, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,32.