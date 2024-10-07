Ковалев об отстранении России: «Обидно за ребят, многие потеряют возможность, о чем мечтали с детства. Надеемся на лучшее, у нас поколение растет, будет кому выиграть Олимпиады»

Алексей Ковалев высказался относительно отстранения России от хоккейных турниров.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Россия по решению ИИХФ пропустила три чемпионата мира подряд.

– Вы переживаете насчет отстранения сборных России?

– Конечно, это неприятная ситуация, обидно за ребят. Но немного времени пройдет, и все вернется, как было. Да, многие ребята потеряют эту возможность, о чем мечтали всю жизнь с детства – участвовать на Олимпиадах и на чемпионатах мира.

Но на данный момент мы ничего не можем поделать с этим. В конце концов все наладится.

– Будет большой несправедливостью, если россиян не допустят до Олимпиады?

– Есть ребята, которые хотят сыграть на своей последней Олимпиаде. Но опять же посмотрим, как будет. Мы всегда надеемся на лучшее, и, может быть, все еще поменяется.

У нас поколение растет, будет кому еще выиграть Олимпиады, – сказал олимпийский чемпион, тренер «Спартака » Алексей Ковалев .