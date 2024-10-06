Вратарь «Сент-Луиса» Жеренко пропустил 6 шайб от «Чикаго» за 2 периода в выставочном матче

Вратарь «Сент-Луиса» Вадим Жеренко пропустил 6 шайб от «Чикаго» за 2 периода .

«Блэкхокс» обыграли «Блюз» (6:2) в выставочном матче.

23-летний россиянин отыграл 2 периода и пропустил 6 шайб, отразив 16 из 22 бросков по своим воротам.

В прошлом сезоне экс-голкипер системы «Динамо» провел 29 матчей в АХЛ за «Спрингфилд» (12 побед, 90,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,29).