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Аверин покинул пост председателя совета директоров «Авангарда». Клуб идет 8-м на Востоке

Михаил Аверин покинул пост председателя совета директоров «Авангарда».

«Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Михаил Аверин сложил свои полномочия и вышел из состава совета.

О назначении нового председателя совета директоров будет объявлено позднее», – говорится в сообщении «Авангарда».

Напомним, Аверин был назначен председателем совета директоров клуба в июне 2023 года. 

На данный момен команда занимает 8-е место в таблице Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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