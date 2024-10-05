Аверин покинул пост председателя совета директоров «Авангарда». Клуб идет 8-м на Востоке
Михаил Аверин покинул пост председателя совета директоров «Авангарда».
«Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Михаил Аверин сложил свои полномочия и вышел из состава совета.
О назначении нового председателя совета директоров будет объявлено позднее», – говорится в сообщении «Авангарда».
Напомним, Аверин был назначен председателем совета директоров клуба в июне 2023 года.
На данный момен команда занимает 8-е место в таблице Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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