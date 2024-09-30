Любушкин в выставочном матче против «Миннесоты»: передача, 5 блоков и «+2» за 20:31

Илья Любушкин заблокировал 5 бросков «Миннесоты» в выставочном матче.

Защитник «Далласа» принял участие в предсезонном матче с «Уайлд» (4:2).

30-летний россиянин (20:31 – третье время в команде, 2:16 – в меньшинстве, «+2») ассистировал при шайбе Колина Блэкуэлла, поразившего пустые ворота в концовке.

Также на счету Любушкина 1 бросок в створ и 5 блоков. Кроме того, он допустил 1 потерю шайбы.