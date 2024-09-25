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  • Гатиятулин о 4:3 с «Ладой»: «В Тольятти всегда непросто. «Ак Барсу» нельзя терять концентрацию, после 2-й шайбы это случилось. Внесли коррективы в перерыве, проявили характер»
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Гатиятулин о 4:3 с «Ладой»: «В Тольятти всегда непросто. «Ак Барсу» нельзя терять концентрацию, после 2-й шайбы это случилось. Внесли коррективы в перерыве, проявили характер»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Ладой».

Казанский клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Готовились к непростой игре – в Тольятти всегда непросто, по-другому не бывает: очень неуступчивый соперник, с которым нельзя терять концентрацию. После второй нашей шайбы именно это с нами и случилось.

Тем не менее, в перерыве внесли коррективы, поправили, расставили акценты, на что ребятам нужно обратить внимание. Они проявили характер и хороший навык – вернулись в игру, создали моменты, забили и довели матч до победы.

– Команда впервые пропустила в меньшинстве?

Комментировать нечего. Сложно провести так весь сезон – такого не было в истории, чтобы команда ни разу не пропустила в меньшинстве. Во всех компонентах ведется работа, объясняем ребятам, где мы можем усилить игру, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoЛада
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
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