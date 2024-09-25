Гатиятулин о 4:3 с «Ладой»: «В Тольятти всегда непросто. «Ак Барсу» нельзя терять концентрацию, после 2-й шайбы это случилось. Внесли коррективы в перерыве, проявили характер»
Казанский клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Готовились к непростой игре – в Тольятти всегда непросто, по-другому не бывает: очень неуступчивый соперник, с которым нельзя терять концентрацию. После второй нашей шайбы именно это с нами и случилось.
Тем не менее, в перерыве внесли коррективы, поправили, расставили акценты, на что ребятам нужно обратить внимание. Они проявили характер и хороший навык – вернулись в игру, создали моменты, забили и довели матч до победы.
– Команда впервые пропустила в меньшинстве?
Комментировать нечего. Сложно провести так весь сезон – такого не было в истории, чтобы команда ни разу не пропустила в меньшинстве. Во всех компонентах ведется работа, объясняем ребятам, где мы можем усилить игру, – сказал главный тренер «Ак Барса».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий