Купер призвал не рассуждать о том, что Генцел заменит Стэмкоса в «Тампе»: «Давайте это прекратим. Стэммера никто не заменит, Джейк пришел создать свое наследие»

Джон Купер призвал не считать Джейка Генцела заменой Стивену Стэмкосу.

Бывший капитан «Лайтнинг» летом стал игроком «Нэшвилла », подписав 4-летний контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов. Он выступал за команду с 2008 года и является лидером франшизы по числу игр в регулярках (1082), голов (555) и очков (1137).

29-летний экс-форвард «Питтсбурга» Джейк Генцел подписал 7-летний контракт с клубом в межсезонье (кэпхит – 9 млн долларов).

«Давайте это немедленно прекратим. Никто не заменит Стэммера.

Он вписал свое имя в историю клуба. Джейк приходит сюда, чтобы создать свое наследие», – сказал главный тренер «Тампы ».