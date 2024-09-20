Экс-защитник «Вашингтона» Лукас Джохансен пройдет просмотр в «Нэшвилле»

Экс-защитник «Вашингтгона» Лукас Джохансен пройдет просмотр в «Нэшвилле».

26-летний защитник летом стал неограниченно свободным агентом (группа 6 – игроки от 25 лет с 3 или более сезонами в профессиональном хоккее и менее, чем 80 играми в НХЛ ).

В прошлом сезоне Джохансен (28-й номер драфта-2016) провел 6 матчей за «Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 2 – в розыгрыше плей-офф.

Всего у него 9 игр в НХЛ и 2 (0+2) балла, в регулярках АХЛ – 257 игр и 92 (20+72) балла, в плей-офф АХЛ – 41 игра и 14 (2+12) баллов.

В 2023 и 2024 году защитник выиграл Кубок Колдера с «Беарс». В прошлом сезоне он получил травму по ходу плей-офф.

Отметим, что Лукас приходится младшим братом экс-форварду «Нэшвилла » Райану Джохансену. Генменеджер «Предаторс» Барри Троц ранее работал главным тренером «Кэпиталс».