Чибриков забил за новичков «Виннипега» во 2-м матче подряд. Команда уступила «Ванкуверу»
Никита Чибриков забил за новичков «Виннипега» во 2-м матче подряд.
«Джетс» уступили «Ванкуверу» (2:4) в матче Young Stars Classic в Пентиктоне.
В активе 21-летнего россиянина стало 2 шайбы в 2 играх на турнире.
В прошлом сезоне форвард дебютировал в НХЛ и забил гол в единственном матче в регулярке. В 70 играх в АХЛ за «Манитобу» на его счету было 47 (17+30) очков.
Отметим, что 20-летний топ-проспект «Виннипега» Брэд Ламберт сегодня набрал 2 (1+1) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Виннипега»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости