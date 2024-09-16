Чибриков забил за новичков «Виннипега» во 2-м матче подряд. Команда уступила «Ванкуверу»

Никита Чибриков забил за новичков «Виннипега» во 2-м матче подряд.

«Джетс» уступили «Ванкуверу » (2:4) в матче Young Stars Classic в Пентиктоне.

В активе 21-летнего россиянина стало 2 шайбы в 2 играх на турнире.

В прошлом сезоне форвард дебютировал в НХЛ и забил гол в единственном матче в регулярке. В 70 играх в АХЛ за «Манитобу» на его счету было 47 (17+30) очков.

Отметим, что 20-летний топ-проспект «Виннипега » Брэд Ламберт сегодня набрал 2 (1+1) очка.