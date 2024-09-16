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  • Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса». Контракт – на год и 900 тысяч долларов
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Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса». Контракт – на год и 900 тысяч долларов

Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса».

35-летний форвард, находившийся в статусе неограниченно свободного агента, подписал контракт с «Блю Джекетс» на один сезон и 900 тысяч долларов. 

В прошлом сезоне 2-й номер драфта НХЛ-2007 выступал за «Бостон» – 71 матч в регулярном чемпионате лиги и 38 (11+27) очков при полезности «+7». В 11 играх в плей-офф добавил 5 (1+4) баллов. 

Всего в регулярках НХЛ у ван Римсдайка 1011 игр (он также выступал за «Филадельфию» и «Торонто») и 629 (311+318) очков. В Кубке Стэнли – 82 матча и 36 (21+15) баллов.

Зарплата игрока по предыдущему однолетнему контракту составляла 1 миллион долларов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Коламбуса»
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