Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса». Контракт – на год и 900 тысяч долларов

Джеймс ван Римсдайк стал игроком «Коламбуса».

35-летний форвард, находившийся в статусе неограниченно свободного агента, подписал контракт с «Блю Джекетс» на один сезон и 900 тысяч долларов.

В прошлом сезоне 2-й номер драфта НХЛ-2007 выступал за «Бостон » – 71 матч в регулярном чемпионате лиги и 38 (11+27) очков при полезности «+7». В 11 играх в плей-офф добавил 5 (1+4) баллов.

Всего в регулярках НХЛ у ван Римсдайка 1011 игр (он также выступал за «Филадельфию» и «Торонто») и 629 (311+318) очков. В Кубке Стэнли – 82 матча и 36 (21+15) баллов.

Зарплата игрока по предыдущему однолетнему контракту составляла 1 миллион долларов.