На матче «Ак Барса» с «Металлургом» установлен рекорд России по цепочке рукопожатий – 2742 человека

Рекорд России по цепочке рукопожатий установлен на домашнем матче «Ак Барса».

Казанский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне – над «Металлургом » со счетом 2:0.

Пресс-служба казанской команды сообщила, что на этой игре был поставлен рекорд страны по цепочке рукопожатий.

«На матче «Ак Барса » установлен рекорд России по цепочке рукопожатий.

Спасибо каждому, кто приложил руку к этому рекорду! Мы вместе сделали разницу!» – говорится в заявлении клуба.

Изображение: t.me/hc_akbars