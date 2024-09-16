На матче «Ак Барса» с «Металлургом» установлен рекорд России по цепочке рукопожатий – 2742 человека
Рекорд России по цепочке рукопожатий установлен на домашнем матче «Ак Барса».
Казанский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне – над «Металлургом» со счетом 2:0.
Пресс-служба казанской команды сообщила, что на этой игре был поставлен рекорд страны по цепочке рукопожатий.
«На матче «Ак Барса» установлен рекорд России по цепочке рукопожатий.
Спасибо каждому, кто приложил руку к этому рекорду! Мы вместе сделали разницу!» – говорится в заявлении клуба.
Изображение: t.me/hc_akbars
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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