Никитин о 0:1 с «Нефтехимиком»: «Глупо надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть. Хоккей – не карты, «Локомотив» не оставил фарт с «Куньлунем»
Это первое поражение ярославского клуба в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
В прошлом матче «Локомотив» одержал победу над «Куньлунем» со счетом 6:2.
– Нижнекамск – с победой. Команда соперника проявила самоотверженность и не позволила нам быть более хладнокровными в завершении. Когда не забиваешь – тяжело выиграть.
– Почему проиграли точку и борьбу?
– Судьи у нас убрали штук 15 первых попыток на выбрасываниях. Что касается борьбы – проиграли не борьбу, а подборы. Мы хотели забить первым шансом, не всегда это получается. Нужно было играть на вторых шансах, а вторые шансы мы проиграли, поэтому и уступили.
– Все забили в прошлой игре?
– Хоккей – не карты, мы не оставили фарт с «Куньлунем». Надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть – глупо. Удача была на стороне соперника, нужно было ее перевернуть, а мы не сделали этого», – сказал главный тренер «Локомотива».
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