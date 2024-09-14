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  • Никитин о 0:1 с «Нефтехимиком»: «Глупо надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть. Хоккей – не карты, «Локомотив» не оставил фарт с «Куньлунем»
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Никитин о 0:1 с «Нефтехимиком»: «Глупо надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть. Хоккей – не карты, «Локомотив» не оставил фарт с «Куньлунем»

Игорь Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Нефтехимика (0:1).

Это первое поражение ярославского клуба в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прошлом матче «Локомотив» одержал победу над «Куньлунем» со счетом 6:2. 

– Нижнекамск – с победой. Команда соперника проявила самоотверженность и не позволила нам быть более хладнокровными в завершении. Когда не забиваешь – тяжело выиграть.

– Почему проиграли точку и борьбу?

– Судьи у нас убрали штук 15 первых попыток на выбрасываниях. Что касается борьбы – проиграли не борьбу, а подборы. Мы хотели забить первым шансом, не всегда это получается. Нужно было играть на вторых шансах, а вторые шансы мы проиграли, поэтому и уступили.

– Все забили в прошлой игре?

– Хоккей – не карты, мы не оставили фарт с «Куньлунем». Надеяться, что каждую игру будешь забивать шесть – глупо. Удача была на стороне соперника, нужно было ее перевернуть, а мы не сделали этого», – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoНефтехимик
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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