Пономарев о том, что любимым игроком был Кросби, а не Малкин: «У нас с Джино разные габариты. Я не могу играть так, как он. Равнялся на парня с таким же ростом и весом»
Василий Пономарев рассказал о том, почему равнялся на Сидни Кросби.
Форвард «Питтсбурга» восстановился после травмы, из-за которой пропустил концовку прошлого сезона. Он принимает участие в турнире новичков в Баффало.
«Травмы – это часть нашей работы, через это просто нужно пройти. Я очень соскучился по игре. Хочу снова получать удовольствие от хоккея.
Некоторые ребята спрашивали меня о том, почему любимым игроком был Кросби, а не Малкин. У нас с Джино разные габариты. Я просто не могу играть так, как он. Это как в фильме «Человек, который изменил все» – бедный клуб не может выстраивать команду так же, как богатый.
Я не могу играть так, как Джино. Вот и равнялся на парня, у которого такой же рост и вес», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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