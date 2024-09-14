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Якупов об опыте: «Можно как подняться, так и больно упасть. Приходит мудрость, меняется мировоззрение»

Наиль Якупов сказал, что с возрастом стал мудрее и изменил мировоззрение.

Первый номер драфта НХЛ-2012 набрал 4 (3+1) очка в 4 играх за «Куньлунь» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Самое популярное, что сейчас пишут «Якупов воскрес». Вы себя чувствуете перерожденным?

– Да нет. Внутреннее состояние, слава Богу, хорошее. Главное, чтобы оно было стабильным. Можно как подняться, так и больно упасть. Важно в такие моменты не сильно поднимать голову, не подпрыгивать над землей.

Чем старше становишься, тем интереснее становится сама жизнь и игра. Приходит мудрость. Общаешься с интересными людьми, меняется мировоззрение. По-другому открывается картинка на мир, обращаешь внимание на детали.

– Мудрость приходит не только в жизнь, но и в игру?

– И на льду тоже изменения есть, конечно. Встречаешься с разными тренерами, узнаешь новое, ведь у каждого есть свои детали. Если не было бы доверия от Михаила Григорьевича Кравеца, помощи от партнеров, не было бы и моих результативных моментов. Один делает одну работу, другой — другую. Так хорошо сложилось, что все мы оказались вместе в нужное время, в нужном месте, – сказал Якупов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoНаиль Якупов
logoКуньлунь Ред Стар
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