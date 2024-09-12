Михеева удалили до конца матча со «Спартаком» за толчок Орлова на борт. У защитника шла кровь из носа

Форвард «Динамо» Артем Михеев был удален до конца матча со «Спартаком».

Команда под руководством Алексея Кудашова играет со «Спартаком » (1:3 , третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Во втором периоде форвард «Динамо » Артем Михеев толкнул на борт защитника «Спартака» Даниила Орлова .

Орлов упал, у него пошла кровь из носа. Михеев получил дисциплинарный штраф и был удален до конца матча.