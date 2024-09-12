Михеева удалили до конца матча со «Спартаком» за толчок Орлова на борт. У защитника шла кровь из носа
Форвард «Динамо» Артем Михеев был удален до конца матча со «Спартаком».
Команда под руководством Алексея Кудашова играет со «Спартаком» (1:3, третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде форвард «Динамо» Артем Михеев толкнул на борт защитника «Спартака» Даниила Орлова.
Орлов упал, у него пошла кровь из носа. Михеев получил дисциплинарный штраф и был удален до конца матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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