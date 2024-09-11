Чехия и Венгрия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2029. Великобритания – фаворит

Чехия и Венгрия хотят провести чемпионат мира по хоккею в 2029 году.

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик заявил, что организация планирует подать совместную заявку с Венгрией на проведение чемпионата в 2029 году. При этом матчи одной группы могут пройти в Будапеште, а второй – на новой арене в Брно.

«На данный момент это устное соглашение, за которым последуют переговоры с ИИХФ. В нашу пользу говорит то, что в этом году мы зарекомендовали себя очень хорошо – как посещаемостью чемпионата, так и организацией и выступлениями», – сказал Гадамчик.

На проведение ЧМ-2029 также претендуют Словакия и Великобритания . По информации Sport.cz, фаворитами являются британцы.

Отмечается, что Чехия также хочет провести чемпионат мира самостоятельно и рассматривает возможность подачи заявки на организацию турнира в 2031 или 2033 году.