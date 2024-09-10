Константин Меньшиков: «СКА взял много игроков, но они не вытягивают. Большая ротация, из-за этого тяжело входят в сезон»

Константин Меньшиков оценил действия СКА в сезоне КХЛ.

Команда Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» (0:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ну, что сказать, если не забиваешь, как выиграть? Игроков армейский клуб взял много, пока они не вытягивают. Большое количество травмированных сказывается. Хотя, почему столько травм на старте сезона, непонятно.

По игре можно сказать, что СКА подводят индивидуальные ошибки, невнимательность.

Пропустили первый гол от «Локомотива »: дали подставить клюшку сопернику. Во втором случае армеец бросил своего игрока между линиями, тот поехал и забил гол. Из таких мелочей все складывается. Хотя это не мелочи.

Но главная причина в другом – СКА пригласил много новых игроков в межсезонье. Им нужно сыграться.

В наше время делали так: тренер собирал команду и работал с ней несколько сезонов. Сейчас в СКА большая ротация, команда из-за этого тяжело входит в сезон.

В том же «Локомотиве» другой подход: там сохранили состав, пришел Радулов, и механизм работает. У них три победы на старте», – сказал бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.