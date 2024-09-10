Ларионов о 3:1 с «Автомобилистом»: «Хорошая новость, что выиграли, плохая – впереди еще 65 матчей»
Нижегородцы выиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
«Ничего особо не меняли после игры с «Ак Барсом». Нам не хватало терпения и игровой мудрости в тех моментах, в которых нужно забивать. Хорошая новость, что выиграли, плохая – впереди еще 65 матчей.
Завтра новый день, и надо будет как можно быстрее забыть эту игру. Мы сделали определенные корректировки, потому что хоккеисты должны играть на своих сильных сторонах. У Сергея Гончарука и Кирилла Воронина это скорость. Они выполнили свою работу правильно. Китон Томпсон – порядочный и честный игрок. Он делает команду лучше.
Приятно, что после небольших ошибок в прошлой игре Андрей Белевич не упал «в яму» и почувствовал дружеское плечо. Радует, что помимо игры в обороне, он проявил себя как плеймейкер. Во всех трех матчах у нас было интересное большинство. Движение шайбы и хоккеистов, моменты, которые ребята создают – все это привело к цепной реакции, когда вышли другие ребята, и им хватило пятнадцати секунд чтобы довести дело до гола», – сказал Ларионов.
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